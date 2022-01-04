Feghouli'nin sakatlığı hakkında Cezayir'den açıklama

Cezayir Futbol Federasyonu İletişim Sorumlusu Salah-Bey Aboud, Sofiane Feghouli'nin sakatlığı hakkında konuştu.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2022 Salı, 12:05
Feghouli'nin sakatlığı hakkında Cezayir'den açıklama
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Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, ülkesinin milli takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek. Milli takım kampına katılan Sofiane Feghouli'nin sakatlanmasının ardından Cezayir cephesinden açıklama geldi.

FEGHOULI GERİ DÖNECEK Mİ?

Cezayir Futbol Federasyonu İletişim Sorumlusu Salah-Bey Aboud, Ennahar TV'ye yaptığı açıklamada Sofiane Feghouli'nin sakatlığı hakkında konuştu.

Salah-Bey Aboud açıklamasında, "Feghouli'nin sakatlığı ciddi değil. Afrika Uluslar Kupası'nda oynamasına engel bir durum yok. Tedavisinin ardından kupa maçlarına hazır olacak" ifadelerini kullandı.

Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'nda boy göstereceği Sierra Leone maçına kadar hazır duruma gelecek.


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