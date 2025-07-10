Yeni sezona iddialı bir kadroyla girip şampiyonluk yarışında olmak isteyen Trabzonspor, Wagner Pina ve Paul Onuachu'yu renklerine bağlamıştı. Fırtına, forvet hattını Felipe Agusto ile güçlendirdi. Peki, Felipe Augusto kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto kaç yaşında, nereli? Felipe Augusto hangi takımlarda oynadı?

FELIPE AGUSTO KİMDİR?

18 Şubat 2004 doğumlu olan Felipe Augusto, Brezilya'nın futbol açısından zengin şehirlerinden biri olan São Paulo’da dünyaya geldi.

FELIPE AGUSTO HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Felipe Agusto, futbol kariyerine Brezilya ekiplerinden Corinthians ile başladı. Bu takımda A takımda da forma giymeyi başaran Agusto, 3 mliyon euro bedel karşılığında Belçika ekibi Cercle Brugge takımına transfer oldu.