Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray Independiente forması giyen Felipe Loyola için transfer teklifinde bulunacak. Peki, Felipe Loyola kimdir? Galatasaray'ın istediği Felipe Loyola kaç yaşında, nereli?

FELIPE LOYOLA KİMDİR?

Felipe Ignacio Loyola Olea, 9 Kasım 200 yılında dünyaya geldi. şu anda Arjantin Primera División kulübü Independiente ve Şili milli futbol takımında orta saha oyuncusu olarak oynayan Şilili profesyonel futbolcudur.

FELIPE LOYOLA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Loyola, Colo-Colo'nun genç yeteneklerinden biridir ve profesyonel kariyerine 2020 sezonu için Fernández Vial'de kiralık olarak başlamıştır. Takımın 2023 Segunda División Profesional de Chile şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olmuş ve 2021'de kulüple kalıcı sözleşme imzalamıştır. Loyola, 2024'ün ikinci yarısında Arjantin'e transfer oldu ve Independiente ile dört yıllık sözleşme imzaladı.