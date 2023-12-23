Felipe Melo, Manchester Cityli oyuncularla kavga etti: 'Fluminense'ye saygısızlık yaptı'

Yayınlanma: 23.12.2023 - 10:12

Güncelleme: 23.12.2023 - 10:12

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Manchester City ile Fluminense karşılaştı. Müsabakayı 4-0 kazanan İngiliz ekibi kupaya uzandı.

FELIPE MELO, GREALISH VE WALKER İLE TARTIŞTI

Maçın bitiş düdüğü sonrası Jack Grealish'in tavırlarından rahatsız olan Felipe Melo, oyuncunun üzerine yürüdü. Bunun üzerine Kyle Walker araya girdi.

Kyle Walker ve Felipe Melo'nun itişmesi sonrası diğer futbolcuların araya girmesiyle tansiyon düştü.

"GREALISH, FLUMINENSE'YE SAYGISIZLIK YAPTI"

Yaptığı açıklamada Grealish'in Fluminense'ye saygısızlık yaptığını söyleyen Melo, "Maç sonu benim ortalığı karıştırdığımı söyleyen aptallar vardı. Grealish bugün Fluminense'ye saygısızlık yaptı. Sahadaki futbolcu oley çekemez. Bunu tribündeki taraftar yapar ama futbolcu olarak kulüplere saygı duymak zorundasın. Ben buna izin vermem" ifadelerini kullandı.

Grealish'in saha içinde "oley" diye bağırdını iddia eden Felipe Melo, "Maçın sonunda 'oley' diye bağırıyordu. Bu taraftarlar için, taraftarlar oley diye bağırabilir" şeklinde konuştu.

"BİR KEZ BİLE OLEY DEMEDİM"

Kendisini savunan Grealish ise "Bir kez bile oley demedim" paylaşımını yaptı.