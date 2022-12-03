Fenerbahçe , Villarreal'i geçmesini bildi!
Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i Serdar Dursun ve Joshua King'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında La Liga ekiplerinden Villarreal'i konuk etti.
Organizasyonda ilk maçta Rayo Vallecano'yu 3-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, Villarreal'i ise 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 78. dakikada Joshua King attı. Villarreal'in tek golü ise 24. dakikada Etienne Capoue'den geldi.
Fenerbahçe'de ilk golü atan Serdar Dursun, gol sevincinde, Vallecano maçında sakatlık yaşayan Joao Pedro'yu unutmadı ve İtalyan golcünün formasını tribünlere gösterdi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, ikinci yarıda Osman Ertuğrul Çetin yerine oyuna dahil oldu ve ilk sarı-lacivertli forma ile sahaya çıktı. Fenerbahçe'de ayrıca ilk yarıda lisansları çıkarılmayan Bruma ve Mauricio Lemos gibi isimler de ikinci yarıda oyuna girdi.
Fenerbahçe, Dünya Kupası için verilen arada bir sonraki hazırlık maçında 7 Aralık'ta Alanyaspor ile karşılaşacak.
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