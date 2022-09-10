Fenerbahçe 12 transfer yaptı, 16 oyuncusunu gönderdi
Fenerbahçe, yaz transfer dönemini en hareketli geçiren kulüplerin başında geldi.
Sezona teknik direktör Jorge Jesus’la mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Sarı-Lacivertliler, kadrosunda büyük değişime gitti. Başkan Ali Koç ve yönetimi, Portekizli çalıştırıcının istediği isimlerin büyük bölümünü transfer etmeyi başardı.
Yeni transferlerle birlikte yabancı futbolcu sayısı bir hayli artan Fenerbahçe kadrosunda düşünmediği isimlerin tamamıyla yolları ayırdı. Sarı-Lacivertliler, 12 ismi transfer ederken 16 oyuncusunu gönderdi.
Gelenler; Luan Peres, Joao Pedro, Batshuayi, Lincoln Henrique, Arao, Emre Mor, Gustavo Henrique, İrfan Can Eğribayat, King, Alioski, Bruma ve Tiago Çukur oldu.
ÖZİL VE KİM AYRILDI
Sarı-Lacivertlilerde yaşanan ayrılıkların en önemlileri Mesut Özil ve Kim Min Jae’ydi. Özil, kadro dışı kalma kararı değişmeyince Başakşehir’e gitti. Savunmanın etkili ismi Kim ise 18 milyon Avro bonservis karşılığında Napoli’ye transfer oldu.
Ayrıca Allahyar, Ozan Tufan, Tisserand, Muhammed Gümüşkaya, Berisha, Arda Kurtulan, Berke, Caulker, Luiz Gustavo, Meyer, Sosa, Pelkas, Samatta, Tiago Çukur yolların ayrıldığı diğer isimler arasına girdi.
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