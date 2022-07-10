Fenerbahçe Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'i rahat geçti

10 Temmuz 2022 Pazar, 22:32

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, Arda Güler'in 87. dakikada ve Serdar Dursun'un 89. dakikada attığı gollerle 2-0 kazandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sahaya; Altay, Osayi, Kim, Szalai, Ferdi, Crespo, İsmail, Crespo, İrfan, Lincoln Henrique, Rossi ve Valencia ilk 11'i ile çıktı.

Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan ve Allahyar da karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Sakarya'da taraftarlar özellikle Ozan Tufan'a büyük destek verdi.

Fenerbahçe, ilk yarıda rakip kalede daha çok görünen taraf oldu. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia da 43. dakikada direğe takıldı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

JESUS'TAN HAMLELER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ikinci yarıda oyuna müdahale etti. Sarı-lacivertliler Zajc ve Bruma, Rossi ve Ferdi yerine ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Portekizili teknik adam 60. dakikada ise Arda Güler, Serdar Dursun, Emre Mor gibi hücum silahlarını sahaya sürdü.

Fenerbahçe, değişiklikler sonrası rakip kaledeki baskısını iyice artırdı. Sarı-lacivertlilerde 63. dakikada yeni transfer Bruma, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bruma'nın vuruşunda kaleci Ingram gole izin vermedi.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, 87. dakikada sahneye çıktı. Genç futbolcu, kazanılan frikikte topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe'nin diğer golü 89. dakikada Serdar Dursun'dan geldi. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Dinamo Kiev maçı öncesi son hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, 20 Temmuz'da Ukrayna ekibi ilk ilk maçta karşılaşacak.