Fenerbahçe Alagöz deplasmanda farka koştu
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda ACS Sepsi SIC'ı 82-49 yendi.
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 13. hafta maçında konuk olduğu Romanya temsilcisi ACS Sepsi SIC'yi 33 sayı farkla 82-49 yendi.
Sfantu Gheorghe kentindeki Sepsi Arena'da oynanan müsabakaya sarı-lacivertliler iyi başladı. Fenerbahçe, ilk çeyreğini 20-12 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına 38-27 üstün girdi.
Etkili oyununu ikinci devrede de sürdüren Fenerbahçe Alagöz Holding, üçüncü çeyreği 63-40 önde geçti. Sarı-lacivertli takım, mücadeleden 82-49 üstün ayrıldı.
Fenerbahçe'de Collier 21 sayı, 8 ribauntluk performansla maçta en yüksek verimlilik puanı yakalayan oyuncu oldu. Sarı-lacivertli takımda Meesseman 16, McBride, Sevgi Uzun ve Alperi Onar 10'ar, Anderson 6, Milic 5, Tilbe Şenyürek ise 4 sarı ile oynadı.
Ev sahibi takımda Hristova'nın 16, Green'in 12, Jankovic'in ise 11 sayısı farklı mağlubiyeti önleyemedi.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Alagöz Holding, 11. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. ACS Sepsi SIC ise 11. kez mağlup oldu.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe Alagöz Holding, 110-63'lük skorla kazanmıştı.
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