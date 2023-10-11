Fenerbahçe Alagöz Holding, 2'de 2 yaptı!
Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Euroleague ikinci maçında Asvel'i 106-57 yendi.
Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Euroleague A Grubu 2'nci maçında kendi evinde Asvel'i 106-57 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe'de 23 sayıyla Napheesa Collier oldu.
SALON: Metro Enerji Spor
HAKEMLER: Jan Baloun, Kirile Tvauri, Veronika Obertova
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sevgi Uzun 6, Alperi Onar 14, Meesseman 19, Anderson 8, Tilbe Şenyürek 10, McBride 22, Collier 23, Lekovic 2, Laksa 2, Duygu Özen
ASVEL: Fauthoux 15, Gruda 9, Chery 14, Ciak 2, Camara 2, Mouyokolo 2, Allemand 3, Davis 2, Miyem 8, Risacher
BİRİNCİ PERİYOT: 31-9
İLK YARI: 49-36
ÜÇÜNCÜ PERİYOT: 76-50
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