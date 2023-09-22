Fenerbahçe Alagöz Holding 3'te 3 yaptı!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında ağırladığı Emlak Konut'u mağlup etmeyi başardı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü hafta açılış maçında Emlak Konut'u ağırlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, mücadeleden 98-52 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki üçüncü maçını da kazanırken, Emlak Konut ise üçüncü haftada ikinci yenilgisini yaşadı.
İşte Fenerbahçe'nin skor dağılımı:
Tilbe Şenyürek 19, Sevgi Uzun 10, Şerife Alperi Onar 20, Meesseman 27, Merve Aydın 6, Laksa 11, İdil Saçalır 5, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz
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