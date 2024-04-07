Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında kendi evinde ÇBK Mersin'i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 15:00'te başlayacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi heyecanı yaşanıyor.
Fenerbahçe Alagöz Holding, ikinci maçta ÇBK Mersin'i ağırlayacak.
FENERBAHÇE - ÇBK MERSİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15:00'te başlayacak.
FENERBAHÇE - ÇBK MERSİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe Alagöz Holding, ilk maçta ÇBK Mersin'i 99-76 mağlup etmişti.
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