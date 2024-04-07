Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında kendi evinde ÇBK Mersin'i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 15:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 12:06
Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe Alagöz Holding, ikinci maçta ÇBK Mersin'i ağırlayacak.

FENERBAHÇE - ÇBK MERSİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Metro Enerji Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15:00'te başlayacak.

FENERBAHÇE - ÇBK MERSİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding, ilk maçta ÇBK Mersin'i 99-76 mağlup etmişti.


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