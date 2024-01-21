Fenerbahçe Alagöz Holding dolu dizgin: 20'de 20!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği Botaş'ı 84-82 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Botaş'ı konuk etti.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan maçı Sarı-lacivertliler 84-82 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Alagöz Holding ligde 20'de 20 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.
1.Çeyrek: 20-18
2.Çeyrek: 23-24
3.Çeyrek: 21-12
4.Çeyrek: 20-28
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