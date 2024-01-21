Fenerbahçe Alagöz Holding dolu dizgin: 20'de 20!

Yayınlanma: 21.01.2024 - 17:06

Güncelleme: 21.01.2024 - 17:06

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Botaş'ı konuk etti.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan maçı Sarı-lacivertliler 84-82 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Alagöz Holding ligde 20'de 20 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

1.Çeyrek: 20-18

2.Çeyrek: 23-24

3.Çeyrek: 21-12

4.Çeyrek: 20-28