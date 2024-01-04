Fenerbahçe Alagöz ilk finalist oldu
ING Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe Alagöz Holding evinde ağırladığı OGM Ormanspor'u 93-86 yendi.
ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında konuk ettiği OGM Ormanspor'u 93-86 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.
Salon: Şehit Turgut Solak
Hakemler: Alper Özgök, Münevver Özemre, Uğur Akyıldız
Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 22, Alperi Onar 19, Mcbride 19, Howard 13, Sevgi Uzun 11, Anderson 6, İdil Saçalır 3, Selin Rahcel Gül, Tilbe Şenyürek,
OGM Ormanspor: Dantas 33, Onyenwere 18, Sutton 15, Gökşen Fitik 14, Esra Ural Topuz 6, Doğa Adıcan, Banu Şimşek, Katanic
1. Periyot: 26-24
Devre: 50-39
3. Periyot: 70-58
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