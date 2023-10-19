Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague'de 3'te 3 yaptı!
Kadınlar EuroLeague 3. haftasında deplasmanda Zaragoza'ya konuk olan Fenerbahçe Alagöz Holding, rakibini 74-71 mağlup etti.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 74-71 mağlup etti.
Zaragoza kentinde oynanan mücadelenin ilk periyodunu 30-19 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 42-35 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte daha etkili bir oyun ortaya koyan Casademont Zaragoza, son bölüme 62-57 önde girdi. Son 4 dakika 3 saniyeye 69-63 geride girmesine karşın 11 sayı ürettiği kalan bölümde rakibine sadece 2 sayı şansı tanıyan Fenerbahçe Alagöz Holding, karşılaşmadan 74-71 galip ayrıldı.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 3. galibiyetini aldı. Zaragoza ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Kayla McBride, kaydettiği 26 sayıyla galibiyette başrol oynadı.
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