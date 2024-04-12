Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague'de finale yükseldi
Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague Women Final Four'da ÇBK Mersin'i 89-80 mağlup etti ve üst üste üçüncü kez finale yükseldi.
Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague Women Final Four'da ÇBK Mersin'i 89-80 mağlup etti ve üst üste üçüncü kez finale yükseldi.
Sarı lacivertliler, 14 Nisan'da oynanacak finalde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM'nin rakibi oldu.
Salon: Servet Tazegül Spor Salonu
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Paulo Marques (Portekiz), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 17, Anderson 10, Milic 15, McBride 25, Collier 12, Sevgi Uzun, Alperi Onar 3, Badiane 7, Laksa
ÇBK Mersin: Mabrey 12, Epoupa 13, Araujo 2, Mavunga 20, Copper 19, Kiss 3, Cornelius, Sinem Ataş, Hollingsworth 11
1. Periyot: 27-20
Devre: 48-42
3. Periyot: 66-62
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