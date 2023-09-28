Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa şampiyonu!
Basketbol Kadınlar Süper Kupa Final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, LDLC Asvel'i 109-52 mağlup ederek Süper Kupa şampiyonu oldu.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Süper Kupa maçında Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibini 109-52 yenerek kupanın sahibi oldu.
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE TEK BAŞINA! ????— Fenerbahçe Alagöz Holding (@fbkadinbasket) September 28, 2023
SÜPER KUPA ŞAMPİYONU FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG! ??
BU ŞAMPİYONLUK CUMHURİYETİMİZİN 100.YILINA ARMAĞAN OLSUN! ????#DünyanınEnBüyükSporKulübü#QueensoftheEurope pic.twitter.com/6KVMWQLngK
FIBA Avrupa Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding ile Avrupa Kupası'nı kazanan LDLC ASVEL Feminin, Frarsa'nın Lyon kentinde Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 26-16 önde geçen sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 51-28 önde girdi. Üçüncü çeyreği 84-38 üstün tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, müsabakadan 109-52 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım oldu.
Sarı-lacivertli takım, karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide kupasını aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Wagner uçağı pistten çıktı
- Şirinevler'de patlama!
- Bir yandan MHP öte yandan Menzil...
- AYM'den ek MTV kararı!
- Gezi davasında karar!
- Cumhurbaşkanlığı’ndan tek cümlelik cevap geldi
- Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapmıştı
- İşte İYİ Parti'nin AKP planı!
- Sel, yıldırım, su baskını...
- Canan Karatay'dan erkeklere kötü haber