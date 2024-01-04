Fenerbahçe Alagöz Holding - OGM Ormanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final maçında OGM Ormanspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 12:20
Fenerbahçe Alagöz Holding - OGM Ormanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final, Balıkesir'de başlayacak.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan takımların çeyrek final mücadelesinden sonra Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor, ÇBK Mersin ve Beşiktaş, Dörtlü Final'e yükseldi.

Kupada şampiyonun belli olacağı Dörtlü Final müsabakaları, Balıkesir'deki Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda yapılacak.

FENERBAHÇE - ORMANSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Yarı final ilk maçında saat 17.00'de Fenerbahçe Alagöz Holding ile OGM Ormanspor karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - ORMANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Final mücadelesi ise 5 Ocak Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.


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