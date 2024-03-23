Fenerbahçe Alagöz Holding seride 1-0 öne geçti

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında BOTAŞ'ı 89-56 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 16:58
Fenerbahçe Alagöz Holding seride 1-0 öne geçti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk ayağında Fenerbahçe Alagöz Holding, BOTAŞ'ı 89-56 yendi.

Seride iki galibiyete ulaşacak takım yarı finale çıkacak. İkinci müsabaka, 25 Mart Pazartesi günü Ankara'da BOTAŞ'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Kerem Yılmaz, Benhür İrcel, Mustafa Çeltiker

Fenerbahçe Alagöz Holding: Howard 16, Alperi Onar 4, Meesseman 16, Anderson 16, Collier 20, Sevgi Uzun 8, Duygu Özen, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır 2, Tilbe Şenyürek 7

BOTAŞ: Weaver, Mack 16, Manolya Kurtulmuş 12, Allen 8, Reimer 10, Işık Su Güven 3, Buket Ünal 2, Deniz Üstün 4, Ceren Taylan, Rohani Zilan Kıran 1

1. Periyot: 22-17

Devre: 50-38

3. Periyot: 70-46


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