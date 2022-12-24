Fenerbahçe Alagöz, Rize Belediye'yi farklı geçti
ING Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, evinde Rize Belediyespor'u 98-50 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında Rize Belediyespor'u 98-50 yendi.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 31-14 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 59-27 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı açmaya devam eden ev sahibi ekip, üçüncü periyodunu 79-38 önde bitirdiği mücadeleden 48 sayı farkla 98-50 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerde Kayla McBride, 24 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Konuk takımda Marie Elise Benson, 23 sayı üretti.
Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding, 10. galibiyetini aldı, Rize Belediyespor ise 11. yenilgisini yaşadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hukukçular noktayı koydu
- BAE'ye Sedat Peker mektubu
- Erdoğan'a kötü haber
- Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Böyle veda etti
- CHP'li belediye başkanlarından ortak bildiri
- İktidardan jet bir adım daha!
- 'Üç maymunu oynamadılar, doğrudan alkışladılar'
- 42 dakikalık telefon trafiği
- Gece saatlerinde başlayacak!