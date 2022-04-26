Fenerbahçe Ali Koç başkanlığındaki en başarılı dönemini yaşıyor

26 Nisan 2022 Salı, 14:30

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın getirilmesiyle yükselişe geçen Fenerbahçe, son olarak Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti.

Son 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, uzun süredir böyle bir seriyi gerçekleştirememişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevde olduğu süreçte ligdeki en iyi 10 maçlık seriye ulaşıldı.

Koç döneminde bundan önceki en iyi seri 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlikle Erol Bulut'a aitti.

REKOR 2010/2011 SEZONUNDA

Fenerbahçe'nin en çok puan topladığı seri ise 2010/2011 sezonunda yaşandı. Aykut Kocaman ile şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli ekip, ligin son 18 haftasında 17 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zafere ulaşmıştı.