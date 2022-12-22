Fenerbahçe, Almanya'da kaybetti!
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Alman ekibi Allianz MTV'ye 3-2'lik skorla kaybetti.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında Alman kulübü Allianz MTV'ye 3-2 yenildi.
Ev sahibi ekip, Stuttgart kentindeki Scharrena Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmayı, 25-22, 25-23, 18-25, 22-25 ve 15-10'luk setlerle kazandı.
Sarı-lacivertliler gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Allianz MTV ise 2'de 2 yaptı.
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