Fenerbahçe, Amine Noua'nın opsiyonunu kullandı!
Fenerbahçe Beko, Amine Noua'nın sözleşmesinin sezon sonuna dek uzatıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko, ocak ayında 1 aylığına kadrosuna kattığı Fransız oyuncu Amine Noua'nın sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ocak ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan başarılı sporcumuz Amine Noua’nın sözleşmesindeki opsiyon kullanılmış ve oyuncumuzun sözleşmesi sezon sonuna dek uzatılmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Amine Noua’ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında yeni zaferler yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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