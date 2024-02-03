Fenerbahçe Beko, Fransa'da kayıp!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de deplasmanda Monaco'ya 76-69 kaybetti.

AA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 09:11
Fenerbahçe Beko, Fransa'da kayıp!
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THY EuroLeague 25. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaştı.

Fenerbahçe, sahadan 76-69 mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki 10. yenilgisini yaşadı. Monaco, 15. galibiyetini aldı.

Salon: Salle Gaston Medecin

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Amit Balak (İsrail)

AS Monaco: Brown 15, Diallo 4, Motiejunas 11, Ouattara, James 23, Okobo 16, Loyd 2, Blossomgame 3, Jaiteh, Hall 2

Fenerbahçe Beko: Calathes 10, Wilbekin 11, Papagiannis 7, Noua 8, Sertaç Şanlı 12, Motley 11, Hayes-Davis 4, Biberovic 2, Guduric 2, Dorsey 2, Madar

1. Periyot: 21-25

Devre: 36-44

3. Periyot: 55-61

5 faulle çıkan: 35.15 Motley (Fenerbahçe Beko) 


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