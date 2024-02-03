Fenerbahçe Beko, Fransa'da kayıp!
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de deplasmanda Monaco'ya 76-69 kaybetti.
THY EuroLeague 25. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa'nın AS Monaco ekibiyle karşılaştı.
Fenerbahçe, sahadan 76-69 mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki 10. yenilgisini yaşadı. Monaco, 15. galibiyetini aldı.
Salon: Salle Gaston Medecin
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Amit Balak (İsrail)
AS Monaco: Brown 15, Diallo 4, Motiejunas 11, Ouattara, James 23, Okobo 16, Loyd 2, Blossomgame 3, Jaiteh, Hall 2
Fenerbahçe Beko: Calathes 10, Wilbekin 11, Papagiannis 7, Noua 8, Sertaç Şanlı 12, Motley 11, Hayes-Davis 4, Biberovic 2, Guduric 2, Dorsey 2, Madar
1. Periyot: 21-25
Devre: 36-44
3. Periyot: 55-61
5 faulle çıkan: 35.15 Motley (Fenerbahçe Beko)
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