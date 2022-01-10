Fenerbahçe ATV'ye ateş püskürdü! "Büyük bir rahatsızlık yaratmıştır"

10 Ocak 2022 Pazartesi, 14:39

Kenan İmirzalaoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen eğlence "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarının arasında geçen bir konuşma soru olarak soruldu. Soru daha sonra sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Kim Milyoner Olmak İster? programında yarışmacıya Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır? sorusu soruldu.

Yaşanan bu olayın ardından Fenerbahçe, resmi internet sitesinden bir açıklamada bulundu.

İşte Fenerbahçe resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama...

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ATV kanalında ekrana gelen ‘Kim milyoner olmak ister?’ adlı programın 9 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan bölümünde yer alan soru içeriğine dair açıklama yapma gereği doğmuştur.

Kulüp taraftarı olmanın, toplumumuzun büyük bir kesimi için bir kimlik niteliği taşıdığı ve dolayısıyla sosyolojik bir hassasiyet noktası oluşturması nedeniyle kamu yararına yayıncılık faaliyetinde bulunan kurumların bu gibi hassasiyetleri göz önünde bulundurması oldukça önemlidir.

Bu doğrultuda yazılış biçiminden anlaşıldığı üzere mesleki etik yerine taraftarlık duygusu ön plana alınarak hazırlanan, kamu yararına olmadığı çok açık, kutuplaşmayı tetiklemeye yol açabilecek seviyede bir sorunun, onay süreçlerinden geçerek ekrana gelmesi tarafımızda büyük bir rahatsızlık yaratmıştır.

İlgili kanalın sosyal medya hesapları vasıtasıyla bu ciddiyetsiz yaklaşımı daha da geniş kitlelere yayması, oluşan rahatsızlığın farkına varılmadığının ya da yapılanda yanlış bir durum görülmediğinin bir göstergesi olmuştur.

Söz konusu olay hakkında ilgili kurumdan bir açıklama bekliyor; yayınlanan içeriklerdeki mesleki etik ve saygı unsurlarının gözden geçirilmesini, Türkiye Kupası gibi anlamlı bir organizasyonun yayıncısı olma sorumluluğuyla hareket edilmesini talep ediyoruz.