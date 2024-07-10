Fenerbahçe, Avusturya'da tek golle kaybetti!
Fenerbahçe, hazırlık maçında Hajduk Split'e 1-0 kaybetti.
Avusturya'da yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, hazırlık maçında Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.
Merkur Arena'da oynanan maçta Fenerbahçe sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Hajduk Split'e galibiyeti getiren golü 85. dakikada Bruno Durdov attı.
Fenerbahçe'de Alexander Djiku ile Hajduk Split'ten Marko Livaja arasında ilk yarıda bir gerginlik yaşandı. Diğer oyuncuların da araya girmesiyle gerginlik kısa sürede son buldu.
Fenerbahçe, Avusturya'daki bir sonraki maçında 13 Temmuz Cumartesi günü Fransa temsilcisi Strasbourg ile yapacak.
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