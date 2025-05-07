Fenerbahçe Balkanı Ali Koç'tan Victor Osimhen açıklaması! 'Kurallara göre yapılırsa, harcama limitine yer kalmaz'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Victor Osimhen'in sarı lacivertlilere teklif edilmediğini açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında Osimhen'in Galatasaray'a transferinin gerçekleşme şeklini anlattı.
İşte Ali Koç'un açıklamaları...
"Özel bir oyuncu ve Türkiye üstü bir oyuncu. Hiçbir zaman bize teklif edilmedi. O gün New York'tan Londra'ya indim sabaha karşı. Yoruldum, uyumuşum ve küfürlü mesajlar yağıyor bana. Osimhen, Suudi Arabistan'a gidiyordu. Son dakika Napoli Başkanı fiyat arttırdı ve rakam büyük değildi. Suudiler vazgeçti, Avrupa kapanmıştı ve sadece Türkiye vardı. Galatasaray'a nasip oldu.
Forvetlerimiz az gol atmadı ama forvete ihtiyacımız var. Victor Osimhen başka bir kategori ve o da 40 yılın başında gelir.
Victor Osimhen için kalacak mı diye konuşuluyor. Anlaşma kurallara göre yapılırsa, harcama limitine yer kalmaz! Bir oyuncuyla biter!"
Spor Haberleri
- Burak Yılmaz'dan Osimhen'e büyük övgü!
- Fernano Muslera Türk futbol tarihine geçebilir!
- Eski Galatasaraylıdan Osimhen sözleri!
- Dev maçın hakemi belli oldu!
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- Fiorentina'nın konuğu Real Betis
- Chelsea'nin konuğu Djurgarden
- Tottenham, Bodo deplasmanında
- Manchester United'ın konuğu Athletic Bilbao
- Fenerbahçelilerden Ali Koç'a büyük tepki!
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul yine sallandı: Marmara'da peş peşe deprem!
- Derya Çayırgan'ın avukatı: 'Suç duyurusunda bulunduk'
- ‘Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız’
- Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'a hapis cezası
- 'YÖK'ün tanıdığına dönük hiçbir bilgi yok'
- 'Sırf Erdoğan'ın rakibi diye...'
- 'Cumhurbaşkanı 'haber okuma' diyerek işten attırdı...'
- İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli!
- Ümit Karan'dan tutuklama haberlerine yanıt!
- ‘Her şeyin bir vakti var…’