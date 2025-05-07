Fenerbahçe Balkanı Ali Koç'tan Victor Osimhen açıklaması! 'Kurallara göre yapılırsa, harcama limitine yer kalmaz'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 20:40

Güncelleme: 07.05.2025 - 20:40

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında Osimhen'in Galatasaray'a transferinin gerçekleşme şeklini anlattı.

İşte Ali Koç'un açıklamaları...

"Özel bir oyuncu ve Türkiye üstü bir oyuncu. Hiçbir zaman bize teklif edilmedi. O gün New York'tan Londra'ya indim sabaha karşı. Yoruldum, uyumuşum ve küfürlü mesajlar yağıyor bana. Osimhen, Suudi Arabistan'a gidiyordu. Son dakika Napoli Başkanı fiyat arttırdı ve rakam büyük değildi. Suudiler vazgeçti, Avrupa kapanmıştı ve sadece Türkiye vardı. Galatasaray'a nasip oldu.

Forvetlerimiz az gol atmadı ama forvete ihtiyacımız var. Victor Osimhen başka bir kategori ve o da 40 yılın başında gelir.

Victor Osimhen için kalacak mı diye konuşuluyor. Anlaşma kurallara göre yapılırsa, harcama limitine yer kalmaz! Bir oyuncuyla biter!"