Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
Süper Lig'in 5'inci haftasında bugün Medipol Başakşehir'le mücadele edecek olan Fenerbahçe, maç saatini bekliyor.
Süper Lig'in 5'inci haftasında bugün saat 19.00'da Medipol Başakşehir'le mücadele edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular 2 gruba ayrıldı. Eintracht Frankfurt maçında oynayan futbolcuların yer aldığı ilk grup idmanı rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Diğer grupta yer alan futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları idmanı dar alanda yaptıkları pas çalışması ve çift kale maçla sürdürdü. Antrenman, bireysel çalışmalarla son buldu.
Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
Fenerbahçe'nin Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'in doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayıp kampa girerken, akşam yemeği sonrası doğum günü kutlaması yapıldı. Yeni yaşına giren Meyer, doğum günü pastasını kesti ve tebrikleri kabul etti.
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