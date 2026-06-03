Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Polonyalı golcüyle görüştü: Lewandowski’ye teklif

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin bu hafta sonu yapılacak seçimde göreve gelmesi halinde “dünya yıldızı” kategorisinde transfer etmek istediği isim Bercalona’dan ayrılan golcü Lewandowski... Safi’nin, Polonyalı forvete 2 yıllık sözleşme ve sezon başına 10 milyon Avro’nun üzerinde garanti para teklif ettiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, Safi’nin teklifine ve Fenerbahçe’ye gelme fikrine sıcak yaklaştığı bildirildi.

MERİH DEMİRAL VE HAKAN ÇALHANOĞLU HAMLESİ

Safi’nin “2 milli futbolcuyla anlaştık” sözleriyle bu isimlerin kim olduğu merak uyandırmıştı. O isimler de ortaya çıktı: Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral... Safi’nin, Suudi Arabistan takımı Al Ahli’de forma giyen Demiral’ın menajeri Cenk Melih Yazıcı ile yakın diyaloglarının olması transferi bitirme noktasına getirdi.

Çalhanoğlu konusunda Inter’le görüşülüp şartlarının sorulduğu, Safi başkan olursa temasların hızlanacağı belirtildi.