Fenerbahçe başkan adayı Yıldırım, seçilirse tek hedefi olduğunu söyledi: 'Şampiyonluk için geliyorum'
Fenerbahçe'de 8-9 Haziran’da yapılacak seçimde aday olduğunu açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, “F.Bahçe’yi şampiyon yapmaya geliyorum” dedi.
Basın toplantısı düzenleyen Aziz Yıldırım’ın öne çıkan açıklamaları şöyle:
- 6 sene önce ben ayrılırken, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi “Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu” dedi. Şimdi “Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın” diyorlar. Böyle bir memleket... Bizim derdimiz F.Bahçe’nin şampiyon olması. Neye mal olursa olsun şampiyonluklar, kulüpleri, camiaları büyütüyor. 4 sene benim başkanlığımda şampiyon olamadık. Ben ve dava arkadaşlarım o dönemde her gün mahkemeye gittik. Bir gün beraat verdiler, sonra Ankara’da ters karar çıkıyor. Bu 4 sene hiçbir şeye konsantre olamadık, F.Bahçe’ye zarar verdik.
- Kavga etmeyeceğiz kimseyle ama benimle kavga ederlerse, o zaman ederim. F.Bahçe, Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. F.Bahçe’nin istemediği bir şey Türkiye’de olmaz! Ne zaman? Bir araya gelirsek! Türkiye’nin Kuvayi Milliye’si F.Bahçe Spor Kulübü’dür. 1 milyar 950 bin TL borç bıraktım. Yarısı döviz karşılığıydı. O borç için bankalarla anlaştılar TL olarak 4 milyar borç var. Diğer borçlarla 12 milyar TL borç var!
- Çocukları kurtarmalıyız. Benim kızım geliyor, maç oynanıyor, F.Bahçe 0, karşı takım 1. Maçı sordu, “1-0 galibiz” dedim. Sonra baktı “Neden yalan söylüyorsun?” dedi. Çocuklar kazananın yanında olmak istiyor. Onların aşkı için şampiyon olmamız lazım.
‘KİMSENİN ADAMI DEĞİLİM'
- 72 yaşındayım, 3 sene için geleceğim! Daha fazlasını yapamam! “Yap” deseniz bile yapamam! Yiğit Bulut’un trolleri varmış, AKP beni destekliyormuş falan... Ben kimsenin adamı değilim! Ben hiçbir partinin adamı değilim, olmam da! O troller de bu işlere girmesin! Hükümet desteğiyle değil, bir laf uğruna geliyorum. “Ben varken F.Bahçe’yi şampiyon yapmayacaklar” lafı üzerine.
‘FETÖ YOK OLMADI’
- Türkiye’de FETÖ yok olmadı! Her gün görüyoruz, yakalıyorlar... Sporda FETÖ operasyonu yapılmadı, hakemlerde yapılmadı. Yönetim kurullarında yapılmadı, yapmaları lazım. Bunlar belli yani.
‘KOÇ’LA KÜS DEĞİLİM’
- Ali Koç ile küs değilim, fikirlerimiz ayrı. Ali Koç’la herhangi bir sorunum yok ama icraatlarıyla ilgili sorunum var.
‘KAYBEDERSEK MOURINHO’NUN PARASININ YARISINI ÖDERİM’
- Mourinho’yla 2 saat görüştük. O anlattı, biz anlattık. Sonrasında görüşmeleri menajeriyle ilerleteceğiz. Biz hiç para konuşmadık kendisiyle. Daha adamın geldiği yok, konuşuyoruz. İkna edersek, şartlarda anlaşırsak gelecek. 9 Haziran’da seçim olacak. 9 Haziran’a kadar Mourinho bekler mi, beklemez mi bilmiyorum. Eğer rakibimiz de Mourinho’yla çalışmak istiyorlarsa, menajeriyle görüşecek arkadaşımızla, kendilerinin bu işleri yürütecek adamları beraber gidip Mourinho’yla imzayı atsınlar. Biz kaybedersek, Mourinho’nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum.
‘BİZİ KİM ŞAMPİYON YAPMAK İSTEMİYOR?’
- Mevcut başkan “Ben başkan olduğum sürece F.Bahçe’yi şampiyon yapmazlar” dedi. Bu ne demek? Bunu arkadaşlarla düşündük. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı, devlet mi? Hakemler mi, TFF Başkanı mı? Kim? Eğer bunlar birbirine bağlıysa, alttan yukarı gitmeyeceğiz! Yukarıdan söyleyeceğiz! Devlet ayrı, hükümet ayrı! Biz devletle kavga edemeyiz! Ama hükümetle haklı olduğumuzda mücadele yaparız, yaptık! FETÖ konusunda iç içeydiler, hep beraber yürüdük! Onun için açık olacağız!
‘YÖNETİM BELLİ DEĞİL’
- Yönetimimdeki isimler henüz belli değil. Yazılan her şey yalan. Zengin adama ihtiyacım yok, akıllı adama ihtiyacım var. F.Bahçe 10 senedir şampiyon olamıyor. İmece usulü çalışarak, hep beraber sahip çıkacağız. Gerekirse 3 sene kombine alacağız. Banka borcunu kapatacağız.
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