Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho vaadi Avrupa basınında!
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa adaylığını açıkladı. Yıldırım başkan olması halinde futbol takımının başına Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu getireceğini belirtti. Aziz Yıldırım'ın Mourinho vaadi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın ''göreve geldiğim takdirde Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getireceğim'' şeklindeki sözleri Avrupa basınında geniş yer buldu.
Avrupa basınına yansıyan başlıklar şu şekilde:
The Sun: "Jose Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı"
''YENİ ADRESİ TÜRKİYE''
Football Italia: "Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho"
AS: "Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir"
Tutto Mercato: "Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı"
''MOURİNHO, FENERBAHÇE'YE YAKIN''
Record: "Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti"
A Bola: "Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın"
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