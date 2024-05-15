Başkan adaylığı, Jose Mourinho... Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan kritik toplantı!
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Yıldırım'ın düzenleyeceği basın toplantısında önemli konulara değineceği ifade edildi.
Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım, yeniden başkanlığa aday olacak.
Aziz Yıldırım, bugün (çarşamba) saat 13.30'da basın toplantısı düzenleyecek ve yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu duyuracak.
Önceki günlerde verdiği kısa röportajda teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü söyleyen Yıldırım'ın, camia gündemine dair de önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE SEÇİM NE ZAMAN?
Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada seçimin 30 - 31 Mayıs tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 8 - 9 Haziran'da yapılacağı açıklandı.
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