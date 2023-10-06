Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarşamba gecesi canlı yayında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
İşte PFDK'nin açıklaması:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un 04.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'yi 'El Nino' vuracak!
- Çevre dostu yakıtta sona gelindi
- Milyonlarca emekli bekliyordu
- Ankara'da CHP'nin parladığı ilçe
- Halk TV programcısı Serhan Asker gözaltına alındı
- ABD jeti Suriye'de Türk İHA'sını düşürdü
- Konut ve araç satışında yeni dönem
- Öcalan'ın mektubunu okumuştu
- Güzel başlayan gece 10 dakikada kabus oldu!
- Balkondan düşen tıp öğrencisi hayatını kaybetti