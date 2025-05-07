Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda yaz transfer planlamasını, kadro yapılanmasını ve kulüpte uygulanacak yeni sistemi anlattı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Başkan Koç, yaptığı açıklamada yaz transfer planlamasını, kadro yapılanmasını ve kulüpte uygulanacak yeni sistemi anlattı.
Ali Koç, önümüzdeki sezon için planlamanın ana hatlarını paylaştı ve "Bu seneki planlamamızda, 'top' dedikleri yani Skriniar seviyesinde 4 oyuncu almamız gerektiğini konuştuk. Hocamız isim vermez ama profiller üzerinden konuşur. Devre arasında 'transfer şart değil ama bir stoper alırsanız iyi olur' dedi. Seneye daha dar ama kaliteli bir kadro kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"TEKLİFLER VAR, SAYI ARTABİLİR"
Başkan Koç, mevcut kadrodaki bazı oyunculara gelen tekliflere de değinerek "Birkaç oyuncumuza teklifler var. Bu yüzden planladığımız 4 transfer sayısı 5-6'ya çıkabilir." dedi.
Fenerbahçe'nin transfer sürecine dair yeni bir yapılanmaya gideceğini açıklayan Koç, şu ifadeleri kullandı:
"Dortmund'da transferi yönetim yapar, Bayern Münih'te futbol aklı. Biz de bunu deneyeceğiz. Danışma Kurulu gibi bir yapı düşünüyoruz. Transferi Acun Bey ile PlayStation oynayarak yapıyoruz sanıyorlar. Mario Branco, Jose Mourinho ve Okan ile birlikte istişare ederek karar veriyoruz. Yazın cephanemiz ve manevra alanımız çok geniş olacak."
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