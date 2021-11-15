Fenerbahçe basketbolda lige tutundu!
Avrupa'da kötü sonuçlar alan Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i 85-77 yendi.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i 85-77 mağlup etti.
Salon: Ü. Spor ve Etkinlik
Hakemler: Erşan Kartal xx, Mehmet Şahin xx, Umut Özgün Ergün xx
Fenerbahçe Beko: Henry xx 6, Polonara xx 7, Melih Mahmutoğlu xxx 12, Shayok xxx 18, Booker xx 9, İsmet Akpınar xxx 14, Biberovic xx 6, Pierre x 7, Ahmet Düverioğlu x 3, Metecan Birsen x 3, Şehmus Hazer x
Başantrenör: Aleksandar Djordjevic
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith xxx 15, Sestina xx 12, Lomazs xxx 21, Emircan Koşut xx 2, Altan Erol x, Lucas x 5, Hakan Yapar xxx 15, Upson x 3, Thomas Akyazılı x 4, Serkan Menteşe x
Başantrenör: Zafer Aktaş
1. Periyot: 18-21 (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket lehine)
Devre: 42-44 (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket lehine)
3. Periyot: 63-57 (Fenerbahçe Beko lehine)
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