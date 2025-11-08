Fenerbahçe Beko, 19 sayı geriden gelip kazandı!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol’u konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 19 sayı farkla geride tamamlayan ev sahibi takım maçtan 91-87 galip ayrıldı.

Fenerbahçe ligde 6. galibiyetini alırken, Büyükçekmece Basketbol ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 7. kez salondan yenik ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Beko: Bacot 2, Tucker 9, Tarık Biberovic 15, Jantunen 19, Hall 4, Metecan Birsen, Baldwin 23, Melih Mahmutoğlu 7, Boston 5, Onuralp Bitim, Birch 7

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 6, De Vries 16, Metin Türen 2, Bandaogo 18, Johnson 4, Yiğit Özkan, Pipes 23, Can Kaan Turgut 7, Bruinsma 11

1. Periyot: 21-26

Devre: 35-54

3. Periyot: 63-66

Beş faulle çıkanlar: 37.70 Birch (Fenerbahçe Beko), 35.85 Lecque, 39.63 Bruinsma (Onvo Büyükçekmece Basketbol)