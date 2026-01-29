Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

29.01.2026 09:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
EuroLeague'in 25. hafta Türk derbisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20.45'te başlayacak.

EuroLeague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe, ABD'li oyuncusu Talen Horton Tucker liderliğinde son haftalarda sergilediği performansla en formda takım olarak dikkati çekiyor.

Organizasyondaki son 15 maçın 13'ünü kazanan sarı-lacivertli ekip, Anadolu Efes'i mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 23 müsabakada 16 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, haftaya averajla ikinci sırada girdi.

ANADOLU EFES, ÇIKIŞ ARIYOR

Anadolu Efes, Fenerbahçe maçıyla bu sezonki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

İki kez şampiyonluğa ulaştığı EuroLeague'de en kötü dönemlerinden birini geçiren lacivert-beyazlılar, oynadığı son 8 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Büyük umutlarla girdiği 2025-26 sezonunda sakatlıklar nedeniyle önemli oyuncularından faydalanamayan ve başantrenör değişikliğine giden Anadolu Efes, EuroLeague'de 6 galibiyet sonucunda averajla 19. basamakta yer aldı.

Lacivert-beyazlı takım, organizasyonun 6. haftasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya 79-69 mağlup olmuştu.

EUROLEAGUE'DE 26. RANDEVU

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Basketbol EuroLeague'de 26. kez karşı karşıya gelecek.

EuroLeague'de iki takım arasında 2014'ten bu yana oynanan 25 mücadelenin 8'ini lacivert-beyazlı takım, 17'sini sarı-lacivertli ekip kazandı.

