Fenerbahçe Beko İzmir'den lider dönüyor!

25.01.2026 21:23:00
AA
Fenerbahçe Beko, basketbol Süper Ligi'ni 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aliağa Petkimspor'u 78-70 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 17. hafta maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 78-70 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko 15. galibiyetini elde ederken, Aliağa 12. yenilgisini aldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç

Aliağa Petkimspor: Whittaker 9, Efianayi 10, Blumbergs 3, Mustafa Kurtuldum 9, Sajus 10, Brown 11, Boran Güler, Franke 8, Troy Selim Şav 2, Floyd 8,

Fenerbahçe Beko: Bacot, Melli 9, Horton Tucker 8, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 6, Metecan Birsen 8, Baldwin 22, De Colo 8, Onuralp Bitim 8, Jantunen 6, Birc,

1.⁠ ⁠Periyot: 12-11

Devre: 30-30

3.⁠ ⁠Periyot: 49-51

İlgili Konular: #fenerbahçe #Aliağa Petkimspor #Basketbol Süper Ligi

