Fenerbahçe Beko, Baskonia'ya şans tanımadı!

23.01.2026 22:58:00
AA
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 24. haftasında konuk ettiği Kosner Baskonia'yı 84-71 yendi.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı 84-71 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, karşılıklı basketlere sahne olan ve başa baş geçen ilk periyodu 21-20 önde tamamladı.

Savunma sertliğinin öne çıktığı ve skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği ikinci çeyrekte dış atışlardan bulduğu kritik basketlerle sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 42-38 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe, De Colo, Horton Tucker, Baldwin ve Tarık Biberovic'in kaydettiği sayılarla farkı 19'a çıkardı ve üçüncü periyodu 69-50 önde bitirdi.

Fenerbahçe, dördüncü ve son çeyreğin ortasında farkı 28 sayıya (81-53) kadar yükseltti. Sarı-lacivertliler karşısında 18-0'lık seri yakalayan Baskonia, bitime 27 saniye kala farkı 10'a indirdi: 81-71. Fenerbahçe Beko, kaptan Melih Mahmutoğlu'nun son saniyelerde kaydettiği 3 sayılık basketle karşılaşmadan 84-71 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon EuroLeague'deki 23. karşılaşmada 16. galibiyetini aldı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, organizasyondaki son 15 mücadelede 13. kez kazanarak çıkışını sürdürdü.

Baskonia ise Avrupa Ligi'nde 16. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Robert Vyklicky (Çekya)

Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 21, Hall 10, Tarık Biberovic 12, Melli 5, Birch 2, Bacot, Metecan Birsen 2, Baldwin 11, De Colo 11, Onuralp Bitim 5, Jantunen 2, Melih Mahmutoğlu 3

Kosner Baskonia: Forrest 5, Villar 2, Radzevicius, Kurucs 10, Diop 6, Diakite 7, Simmons 13, Omoruyi 14, Luwawu-Cabarrot 9, Spagnolo 2, Frisch 3, Joksimovic

1. Periyot: 21-20

Devre: 42-38

3. Periyot: 69-50

Beş faulle çıkanlar: 36.30 Jantunen, 38.10 Metecan Birsen (Fenerbahçe)

