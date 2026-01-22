Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı deplasmanda yıktı!

22.01.2026 00:42:00
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Virtus Bologna'yı 85-80 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki 23. hafta mücadelesinde Virtus Bologna ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

Sarı-lacivertli takım, Bologna karşılaşmasını 85-80 kazandı ve EuroLeague'de üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Salon: Virtus Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Saulius Racys, Saso Petek

Virtus Bologna: Edwards 35, Pajola 4, Alston Jr. 14, Diouf 3, Akele, Niang 6, Hackett 2, Morgan 14, Jallow 2

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 3, Hall 7, Biberovic 15, Melli, Birch 4, Bacot 2, Horton-Tucker 28, De Colo 12, Onuralp Bitim 6, Jantunen 8

1. Periyot: 25-22

Devre: 47-40

3. Periyot: 60-65

Beş faulle çıkan: 39.59 Hackett (Virtus Bologna)

