Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 9. haftasında 6 Kasım Perşembe günü Fransa ekibi LDLC ASVEL'i konuk edecek.

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.

Son şampiyon Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin geride kalan 8 haftasında sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. Oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 16. sırada girdi.

Organizasyonda çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 6'sında mağlup olan LDLC ASVEL ise 20. ve son basamakta yer aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 15. RANDEVU

Fenerbahçe ile LDLC ASVEL, Euroleague'de 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2009'dan bu yana oynanan 14 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise Fransa temsilcisi kazandı.

MAÇ ÖNCESİ NE DEDİLER?

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, yeniden galibiyet yoluna girmeleri gerektiğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncu Armando Bacot, maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, LDLC Asvel karşısında, geride kalan 8 maça göre daha iyi performans sergilemeleri gerektiğini dile getiren Litvanyalı çalıştırıcının, "Aldığımız mağlubiyetlerin ardından yeniden galibiyet yoluna girmeliyiz. Asvel çok atletik bir takım, ligin en iyi ribaund alan ekiplerinden biri ve fizikli oyunculara sahipler. Bu yüzden onların boyuna karşı topu iyi çevirmek ve hem bireysel hem de takım olarak gelişmek çok önemli olacak" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Takımın ABD'li oyuncusu Armando Bacot'un ise, şu görüşlerine yer verildi:

"Çok önemli ve kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadeleye çıkıyoruz. Taraftarlarımızla yeniden buluşacağımız için heyecanlıyız. Önceki maçlardan edindiğimiz dersleri geliştirerek sahaya yansıtmalı ve bizi yeniden ayağa kaldıracak o galibiyete ulaşmalıyız."