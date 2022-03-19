Fenerbahçe Beko - Bayern Münih karşılaşmasının tarihi açıklandı
Fenerbahçe Beko ile Alman basketbol kulübü Bayern Münih'in THY Euroleague'de oynayacakları karşılaşmanın tarihi belli oldu. İki kulüp arasındaki mücadele daha önceden koronavirüs sebebiyle iki defa ertelenmişti.
THY Euroleague'de koronavirüs vakaları nedeniyle 2 kez ertelenen Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, 4 Nisan Pazartesi günü oynanacak.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak 26. hafta erteleme müsabakasının saat 20.45'te başlayacağı belirtildi.
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih Turkish Airlines EuroLeague 26. hafta erteleme maçı 4 Nisan Pazartesi günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacaktır. pic.twitter.com/wsoKplqCvb— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) March 19, 2022
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