Fenerbahçe Beko - Bayern Münih karşılaşmasının tarihi açıklandı

Fenerbahçe Beko ile Alman basketbol kulübü Bayern Münih'in THY Euroleague'de oynayacakları karşılaşmanın tarihi belli oldu. İki kulüp arasındaki mücadele daha önceden koronavirüs sebebiyle iki defa ertelenmişti.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2022 Cumartesi, 15:21
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih karşılaşmasının tarihi açıklandı
Abone Ol google-news

THY Euroleague'de koronavirüs vakaları nedeniyle 2 kez ertelenen Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, 4 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak 26. hafta erteleme müsabakasının saat 20.45'te başlayacağı belirtildi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler