Fenerbahçe'den geleceğe yatırım
Fenerbahçe Spor Kulübü, 6 genç oyuncu ile sözleşme imzaladıktan sonra kadrosuna bir yeni futbolcu daha ekliyor. Fenerbahçe'nin, Didim Belediyespor'un genç futbolcusu Rıdvan Arda Şahin'i kadrosuna kattığı öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor. Hafta içinde 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler Didim Belediyespor'un sol kanat oyuncusu Rıdvan Arda Şahin'i de kadrosuna dahil etti. Geçen hafta sonu Didim Belediyespor ile Söke Gençlerbirliği U16 takımının maçını izlemeye gelen Fenerbahçe Altyapı Sorumlusu Tahir Karapınar'ın Rıdvan Arda Şahin'i beğendiği bildirildi. Bir haftalık görüşmelerin ve resmi sürecin tamamlanmasının ardından Rıdvan Arda Şahin, Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Genç futbolcunun 2022-2023 sezonundan itibaren sarı-lacivertli formayı giyeceği öğrenilirken, Didim Belediyespor yönetimi transferi duyurdu. Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş Didim'den altyapıdan bir futbolcunun 3 büyük takımdan birisi olan Fenerbahçe'ye transfer olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Didim'in spor camiası ve kulübümüz adına gurur verici bir durum. Gelecek sezonlarda Rıdvan'ın hem kendisini hem de Didim'i gururlandıracak çalışmalar içinde olacağına inanıyoruz" dedi.
Didim Belediyespor altyapı antrenörlerinden Mustafa Külle, transferle ilgili olarak, "Geçen hafta pazar günü lig maçımıza Tahir Karapınar hocam gelmiş ve o gün anlaşma sağlanmıştı. Fakat imzalar atılmadan paylaşmak istemedim. Fenerbahçe Kulübü'nden gelen protokol evrakı kulübümüz tarafından imzalandı. Rıdvan Arda Şahin 2022-2023 sezonundan itibaren artık Fenerbahçe oyuncusu. Transfer şartları kulübümüz için de oyuncumuz için de çok çok iyi. Tahir Karapınar hocama çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye, Didim Belediyespor'a ve tabii ki oyuncumuz Rıdvan Arda Şahin'e hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.
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