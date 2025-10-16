Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.10.2025 10:53:00
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 5. haftasında kendi evinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 5. haftasında 16 Ekim Salı günü Bayern Münih'i konuk edecek. 

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Zorlu mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Avrupa Ligi'ne Paris Basketbol'u mağlup ederek başlayan son şampiyon Fenerbahçe, sonrasındaki 3 müsabakayı kaybetti.

Bayern Münih ise çıktığı 4 mücadelede ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

