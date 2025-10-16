Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 5. haftasında 16 Ekim Salı günü Bayern Münih'i konuk edecek.
FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Zorlu mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Avrupa Ligi'ne Paris Basketbol'u mağlup ederek başlayan son şampiyon Fenerbahçe, sonrasındaki 3 müsabakayı kaybetti.
Bayern Münih ise çıktığı 4 mücadelede ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.