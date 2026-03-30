Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Beko'da ayrılık: Resmen açıklandı!

Fenerbahçe Beko'da ayrılık: Resmen açıklandı!

30.03.2026 18:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe Beko'da ayrılık: Resmen açıklandı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, 32 yaşındaki ABD doğumlu Türk oyuncu Scottie Wilbekin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko, 32 yaşındaki oyun kurucu Scottie Wilbekin ile yolların ayrıldığını duyurdu. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Her şey için teşekkürler Scottie Wilbekin!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda kadromuza katılan ve Çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır.

Scottie Wilbekin'e takımımıza yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."

Image

İlgili Konular: #fenerbahçe #ayrılık #scottie wilbekin

