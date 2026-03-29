Fenerbahçe Beko, Bursaspor deplasmanında kayıp!

29.03.2026 23:18:00
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor Basketbol'a uzatmalarda 89-83 mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursaspor Basketbol, normal süresi 75-75 biten karşılaşmada Fenerbahçe Beko'yu 89-83 yendi.

Bursaspor bu sonuçla 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve ligdeki 7. galibiyetine imza attı.

Fenerbahçe Beko ise üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu

Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 10, Smith 27, Konontsuk 8, Nnoko 8, Georges-Hunt 2, Childress 18, Berk Akın 9, Delaurier 5, King 2

Fenerbahçe Beko: Baldwin 23, Melih Mahmutoğlu 10, Onuralp Bitim 2, Jantunen, Birch 6, Metecan Birsen 2, Mert Emre Ekşioğlu, Boston 11, De Colo 2, Silva 6, Zagars 21

1. Periyot: 16-19

Devre: 39-32

3. Periyot: 65-56

Normal süre: 75-75

5 faulle çıkanlar: 42.33 Boston, 43.32 Birch, 44.44 Zagars (Fenerbahçe Beko)

Nilüfer Belediyespor'u deviren Aras Kargo, seride öne geçti! Aras Kargo, Voleybol Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ilk maçında kendi evinde ağırladığı Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek seride öne geçti.
Hastaneye kaldırılmıştı: Mircea Lucescu'dan ilk açıklama! Romanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kampta fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. 80 yaşındaki Rumen teknik direktör, ülkesinin basınına sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Karşıyaka 7 maçlık hasretine son verdi! Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında kendi evinde ağırladığı Mersin Spor'u 92-87 mağlup etti.