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Fenerbahçe Beko'dan Anıtkabir ziyareti!

Fenerbahçe Beko'dan Anıtkabir ziyareti!

31.05.2025 17:26:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe Beko'dan Anıtkabir ziyareti!

Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçı için Ankara'da bulunan Fenerbahçe Beko, bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanın ardından Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktı.

Ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Rıfat Perahya ve Ali Alper Alpoğlu ile Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla teknik ekibi, Ankara Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Volkan Akan, Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Coşkun Samancı, Birleşik Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Serhat Öztürk, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği ile dernek yöneticileri yer aldı.


Anıtkabir ziyaretinde Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunun ardından Anıtkabir Anı Defterine duygu ve düşüncelerini aktardı.

Ziyaretin sonunda sarı-lacivertli kafile, Anıtkabir merdivenlerinde EuroLeague kupasıyla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.


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