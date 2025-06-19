Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Beko seride farkı açtı: Kendi evinde kaybetmedi!

Fenerbahçe Beko seride farkı açtı: Kendi evinde kaybetmedi!

19.06.2025 22:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe Beko seride farkı açtı: Kendi evinde kaybetmedi!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

ÜÇÜNCÜ MAÇ CUMARTESİ GÜNÜ

İki takım arasında oynanan serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etmişti.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride üçüncü müsabaka, 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.


BAŞKANLAR DERBİYİ BERABER İZLEDİ

İki kulübün başkanları, karşılaşmayı yan yana takip etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı salonda karşıladı. İki başkan derbiyi saha kenarındaki koltuklarda beraber izledi.

Karşılaşmayı 2014-2022 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen ve önemli başarılar elde eden Çek basketbolcu Jan Vesely de izledi. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadeleden önce Vesely'ye sevgi gösterisinde bulundu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe Beko: McCollum 6, Emre Ekşioğlu 3, Guduric 2, Hayes-Davis 6, Birch 18, Melih Mahmutoğlu 15, Metecan Birsen 8, Hall 11, Baldwin 4, Melli 11

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 20, Needham 5, Berk İbrahim Uğurlu 14, Sleva 6, Terry 10, Allman 5, Plavsic 6, Yiğit Arslan 2, Morgan 4, Kerem Kuthan Konan 4

1. Periyot: 28-18

Devre: 48-34

3. Periyot: 68-55

Beş faulle çıkanlar: 37.54 Sleva, 39.00 Terry (Beşiktaş)

İlgili Konular: #fenerbahçe beko #ING Basketbol Süper Ligi #Beşiktaş Fibabanka

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den 'yardımcı' iddialarına yalanlama: 'Haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır'
Fenerbahçe'den 'yardımcı' iddialarına yalanlama: 'Haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır' Fenerbahçe, futbol direktörü Devin Özek'in kendisine bir yardımcı aradığı yönünde çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve iddiaları yalanladı.
Olaylı derbinin ardından... Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka'ya ceza!
Olaylı derbinin ardından... Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka'ya ceza! TBF, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki müsabakada yaşanan olaylar sebebiyle verdiği cezaları açıkladı.
Fenerbahçe'den imza süreci hakkında açıklama!
Fenerbahçe'den imza süreci hakkında açıklama! Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun toplanması için yürütülen imza süreci ile alakalı açıklamada bulundu. Açıklamada imzaların teslimi, korunması, sayılması ve raporlanmasıyla ilgili süreç aktarıldı.