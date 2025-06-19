Fenerbahçe Beko seride farkı açtı: Kendi evinde kaybetmedi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
ÜÇÜNCÜ MAÇ CUMARTESİ GÜNÜ
İki takım arasında oynanan serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etmişti.
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride üçüncü müsabaka, 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
BAŞKANLAR DERBİYİ BERABER İZLEDİ
İki kulübün başkanları, karşılaşmayı yan yana takip etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı salonda karşıladı. İki başkan derbiyi saha kenarındaki koltuklarda beraber izledi.
Karşılaşmayı 2014-2022 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen ve önemli başarılar elde eden Çek basketbolcu Jan Vesely de izledi. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadeleden önce Vesely'ye sevgi gösterisinde bulundu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu
Fenerbahçe Beko: McCollum 6, Emre Ekşioğlu 3, Guduric 2, Hayes-Davis 6, Birch 18, Melih Mahmutoğlu 15, Metecan Birsen 8, Hall 11, Baldwin 4, Melli 11
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 20, Needham 5, Berk İbrahim Uğurlu 14, Sleva 6, Terry 10, Allman 5, Plavsic 6, Yiğit Arslan 2, Morgan 4, Kerem Kuthan Konan 4
1. Periyot: 28-18
Devre: 48-34
3. Periyot: 68-55
Beş faulle çıkanlar: 37.54 Sleva, 39.00 Terry (Beşiktaş)