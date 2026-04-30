Fenerbahçe Beko'dan Final Four yolunda dev adım: Seride 2-0 öne geçti!

30.04.2026 22:47:00
Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Zalgiris'i 86-74 mağlup ederek 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 86-74'lük skorla kazandı.

Fenerbahçe Beko, ikinci maçı da kazanarak saha avantajını sürdürdü ve seride durumu 2-0'a getirdi.

EV SAHİBİ AVANTAJI ELİNDE

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti.

Ev sahibi avantajını elinde bulunduran sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı serinin ilk maçından 89-78 galip ayrılmıştı.

Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four bileti alacağı serinin üçüncü maçı 6 Mayıs'ta, gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ)

Fenerbahçe Beko: Hall 3, Horton-Tucker 2, Tarık Biberovic 15, Melli 17, Birch 5, Silva 4, Baldwin 11, De Colo 16, Jantunen 13, Colson

Zalgiris: Williams-Goss 7, Francisco 11, Wright 16, Butkevisius, Tubelis 16, Brazdeikis 2, Giedraitis 2, Lo 3, Sleva 3, Birutis 6, Ulanovas 8

1. Periyot: 26-14

Devre: 51-33

3. Periyot: 66-47

İlgili Konular: #fenerbahçe #euroleague #Zalgiris