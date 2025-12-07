Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Beko'dan Merkezefendi Basket'e 23 sayı fark!

Fenerbahçe Beko'dan Merkezefendi Basket'e 23 sayı fark!

7.12.2025 15:30:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Beko'dan Merkezefendi Basket'e 23 sayı fark!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta maçında deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 87-64 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 87-64'lük skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, ligde 9. galibiyetini aldı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 2, Smith 2, Bleijenbergh 12, Roko Badzim 4, Omic 10, Griffin 17, Ömer Can İlyasoğlu 8, Hawkins 3, Mahir Ağva 6, Erbey Kemal Paltacı, Murat Kağan Tor

Fenerbahçe Beko: Melli 2, Tucker 14, Tarık Biberovic 4, Hall 7, Birch 7, Bacot 6, Metecan Birsen 6, Baldwin 4, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 16, Boston 21, Yiğit Hamza Mestoğlu

1. Periyot: 20-14

Devre: 38-38

3. Periyot: 55-63

İlgili Konular: #fenerbahçe beko #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi #Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket

İlgili Haberler

Eski hakemler Başakşehir - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Penaltıyla uzaktan yakından alakası yok ancak...'
Eski hakemler Başakşehir - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Penaltıyla uzaktan yakından alakası yok ancak...' Trio ekibi, Süper Lig'deki Başakşehir - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta yorumladı.
Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Hissiz, tutkusuz ve temposuz!'
Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Hissiz, tutkusuz ve temposuz!' Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Fenerbahçe'den Nelson Semedo için sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe'den Nelson Semedo için sakatlık açıklaması! Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun MR sonucunu açıkladı. Buna göre Semedo'nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.