Fenerbahçe'den Nelson Semedo için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçına devam edemeyen Nelson Semedo hakkında bir sakatlık açıklaması yaptı.
Sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Semedo'nun yaklaşık 2-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Semedo'nun, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile oynanacak mücadeleye yetiştirilmesi hedefleniyor.
Nelson Semedo'nun kaçırması beklenen maçlar:
- Brann
- Konyaspor
- Eyüpspor
- Beşiktaş
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."