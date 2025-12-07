Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den Nelson Semedo için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'den Nelson Semedo için sakatlık açıklaması!

7.12.2025 14:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'den Nelson Semedo için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun MR sonucunu açıkladı. Buna göre Semedo'nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçına devam edemeyen Nelson Semedo hakkında bir sakatlık açıklaması yaptı.

Sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Semedo'nun yaklaşık 2-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Semedo'nun, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile oynanacak mücadeleye yetiştirilmesi hedefleniyor. 

Nelson Semedo'nun kaçırması beklenen maçlar:

- Brann

- Konyaspor

- Eyüpspor

- Beşiktaş

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

İlgili Konular: #Başakşehir #fenerbahçe #sakatlık

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de sakatlık: Semedo oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de sakatlık: Semedo oyuna devam edemedi Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'in konuğu olan Fenerbahçe'de Nelson Semedo, oyuna devam edemedi.
Nelson Semedo'dan sakatlık sorusuna cevap!
Nelson Semedo'dan sakatlık sorusuna cevap! Başakşehir maçında sakatlanan Nelson Semedo sakatlığı hakkında konuştu.
Nelson Semedo'dan Mario Lemina paylaşımı!
Nelson Semedo'dan Mario Lemina paylaşımı! Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımda forma giyen Nelson Semedo'nun Mario Lemina paylaşımı dikkat çekti.